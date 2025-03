Czas na cięcie. W kwietniu dla tych roślin to zabieg obowiązkowy. Lepiej nie przegap terminu

Kwiecień to przede wszystkim ostatni dzwonek do przycięcia drzew owocowych. Dlaczego trzeba o tym pamiętać? Zabieg ma na celu regulację wzrostu i pokroju drzewka.

Początek kwietnia to również ostatni dzwonek do przycięcia winorośli. Jeśli będziemy z tym dość długo czekać, to cięcie w późniejszym terminie może spowodować wyciek soków z ran po cięciu. To tylko osłabi roślinę i sprawi, że winorośl nie będzie zbyt obficie owocować.