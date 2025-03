Cykoria podróżnik — co to za roślina?

Drugi człon nazwy wydaje się nie być przypadkiem. Cykoria podróżnik to roślina należąca do rodziny astrowatych, występująca naturalnie głównie na obszarze Europy i Azji. Spotkać ją można także na północy Afryki, została rozprzestrzeniona na terenach obu Ameryk i Nowej Zelandii. Cechuje się dużą odpornością na warunki środowiskowe i potrafi adaptować się do różnych rodzajów podłoża. Ważna cecha dla "podróżnika"! Naturalnie rośnie na łąkach, przydrożach i nieużytkach, więc trafienie na ten okaz o wszechstronnych właściwościach nie będzie trudne.

Roślina osiąga zwykle od 30 do 100 cm wysokości. Charakteryzuje się lancetowatymi, ząbkowanymi liśćmi o intensywnym, zielonym kolorze. Łodyga jest prosta i wytrzymała — dzięki tym właściwościom stanowi odpowiednią podporę dla obfitego kwitnienia w okresie letnim. Kwiaty cykorii, zebrane w koszyczki i przybierające barwy od niebieskiej, przez fioletową, aż do białej, pojawiają się od lipca do września.

Cykoria podróżnik w pełnym rozkwicie 123RF/PICSEL

Cenny surowiec leczniczy

Surowcem wykorzystywanym w medynie naturalnej jest całe ziele cykorii, łącznie z kwiatami. Szczególnie bogate w cenne związki są liście. To właśnie tu skumulowane zostają dobroczynne garbniki, flawonoidy i olejki eteryczne, które odpowiadają za właściwości przeciwzapalne i oczyszczające. Równie istotny z poziomu ziołolecznictwa jest korzeń cykorii podróżnik. Stosowany w formie suszu lub ekstraktu wykazuje działanie moczopędne oraz wspomagające pracę wątroby i układu pokarmowego.

Zastosowanie cykorii podróżnik - na co pomaga?

Jednym z najbardziej popularnych zastosowań rośliny jest poprawa trawienia. Dzięki właściwościom stymulującym układ pokarmowy, cykoria podróżnik pomaga w leczeniu niestrawności i wzdęć. Wykazuje też pozytywny wpływ na perystaltykę jelit.

Jako naturalny środek oczyszczający organizm wspomaga usuwanie toksyn i poprawia funkcjonowanie wątroby. Moczopędny efekt, jaki pojawia się po spożyciu, pomaga w usuwaniu nadmiaru wody z organizmu. Jest to ważne nie tylko podczas procesu odchudzania, ale również z perspektywy profilaktyki schorzeń układu moczowego i nerek.

Cykoria podróżnik może wspomagać terapię stanów zapalnych, zwłaszcza w obrębie mięśni i stawów. Znajduje zastosowanie w kosmetyce i to nie tylko ze względu na właściwości przeciwbakteryjne. Wśród jej zalet można wymienić działanie wygładzające i nawilżające, przez co ląduje w składzie kosmetyków do twarzy. Działa na skórę regenerująco i odżywczo.

W jakiej formie dostępna jest cykoria podróżnik?

Cykoria podróżnik jest wykorzystywana do produkcji kawy zbożowej. Dla wielu osób staje się idealnym zamiennikiem zwykłej kawy — ma działanie pobudzające, ale nie zawiera kofeiny. Nie jest to jedyna forma, która pozwoli nam na wykorzystanie potencjału rośliny.

Susz ziołowy jest idealny do przygotowania naparów lub płukanek.

Kapsułki i tabletki to preparaty wygodne w stosowaniu dla osób ceniących precyzyjne dawkowanie.

Maści i kremy są z kolei produktami do używania miejscowego. Sprawdzają się w pielęgnacji skóry, również w przypadku stanów zapalnych, drobnych ran i wyprysków.

