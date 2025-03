Lew - 2025-03-24 / 2025-03-30

Królowa Mieczy, 8 Pucharów, Cesarz W sposób klarowny podejść musisz do swojego związku. Zamknij przeszłość i otwórz się na przyszłość. Siła w tobie, jaka drzemie, góry może przenosić. Dobrze to wykorzystaj. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Lwie, relacji z innymi znakami zodiaku? Ktoś będzie chciał od ciebie więcej, niż miałeś w planach dać. To może być tak naprawdę wszystko. Kilka groszy, pomoc w pracy czy inna prośba o przysługę. Ktoś po prostu uzna, że sobie poradzisz. Owszem tak będzie ale czy tego chcesz? Pod koniec tygodnia, koniecznie, zadbaj o dobre relacje z Baranem i Rakiem. Zbyt długo byli zaniedbywani przez ciebie.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall