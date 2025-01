Panna - 2025-01-13 / 2025-01-19

9 Denarów, Królowa Denarów, Sprawiedliwość Musisz bardziej pokazać, że w twojej relacji jesteś uczciwy i nie działasz pochopnie czy też pod wpływem wzburzonych emocji. W podejmowaniu decyzji kieruj się sprawiedliwością bo tylko ona działa na związek zbawiennie orz przynosi pełne zadowolenie. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Panno, relacji z innymi znakami zodiaku? Ten tydzień będzie dla ciebie pełen refleksji i zadumy. Zastanów się nad tym, co naprawdę jest dla ciebie ważne. Pamiętaj, że czasami warto zwolnić i zatrzymać się na chwilę, aby spojrzeć na swoje życie z szerszej perspektywy. Pamiętaj o takim podejściu do życia Raka czy Bliźniaka. Tak wiele się od nich nauczyłeś. Bądź otwarty na nowe pomysły i możliwości w tym tygodniu.