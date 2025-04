Brytyjczycy wskazali to miejsce jako takie, które koniecznie trzeba zobaczyć. Wskazują, że park rozpościera się wzdłuż wybrzeża Bałtyku i został utworzony, by chronić piękno okolicznych jezior, torfowisk, lasów i łąk. "To najbardziej wyjątkowy w Europie pas ruchomych wydm" - cytują Polską Izbę Turystyki.