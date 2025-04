Gdy zdecydował się opublikować rolkę ze wspomnianym wcześniej przezroczystym ketchupem, prawdopodobnie nie spodziewał się, jak ogromną popularność zyska. Filmik wydaje się nie mieć znamion oszustwa. Widzimy na nim rękę sięgającą po butelkę ketchupu wprost ze sklepowej półki, po czym prezentuje produkt do kamery nawet otwierając go i udowadniając, że w środku rzeczywiście znajduje się masa konsystencją przypominająca ketchup, ale zupełnie przezroczysta, niczym żel do włosów.

Najgorszą opcją jest, gdy ktoś zaoferuje im sprzedaż nierealnego przysmaku i pobierze od nich pieniądze nie wysyłając nigdy tego, co obiecał. Jednak na profilu uksnackattack w opisach zdjęć autor zawsze zamieszcza notkę informującą o tym, że to wygenerowany obraz, który nie istnieje naprawdę, a także wyjaśnia znaczenie słowa snackfishing. Powinno to zminimalizować ryzyko dezinformacji, choć, jak widać, nie wszyscy czytają to, co jest zamieszczone mniejszym drukiem, a jedynie patrzą na opublikowane zdjęcie. Pytania "czy dostanę to w Anglii/Holandii/Niemczech?" oraz o to, czy dana rzecz sprzedawana jest gdzieś w sieci są na porządku dziennym na profilu Australijczyka.