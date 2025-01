Rak - 2025-01-27 / 2025-02-02

Księżyc, Królowa Pucharów, As Mieczy Rozważ w swoim sercu, co tak naprawdę czujesz. Ważne, by rozwiązać wewnętrzne konflikty tak, by móc w pełni otworzyć się na miłość, która czeka tuż za rogiem. To twoja nowa szansa. Nie zmarnuj jej.