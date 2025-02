Rak - 2025-02-03 / 2025-02-09

Król Pucharów, Arcykapłanka, As Pucharów W najbliższym tygodniu czeka cię poważna rozmowa z ukochaną osobą. Będziesz potrafił wyrazić swoje uczucia w sposób klarowny i zdecydowany, co przyniesie wam obojgu wiele radości i zbliży jeszcze bardziej do siebie.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Raku, relacji z innymi znakami zodiaku? Napotkasz w tym tygodniu wiele spraw do załatwienia i wiele rzeczy czy też schodów do pokonania. Dlatego też energia ale i zdolność do szybkiego myślenia będą tutaj kluczowe. Szybka reakcja może zapewnić tobie sukces. Rozmowa z Koziorożcem o zdrowiu zapali tobie czerwoną lampkę i będziesz chciał umówić się na spotkanie ze swoim lekarzem. Warto to zrobić jak najszybciej.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall