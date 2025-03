Ryby - 2025-03-24 / 2025-03-30

Księżyc, As Pucharów, 7 Pucharów W końcu udało się tobie otworzyć serce na nową miłość. I bardzo dobrze. To czas budowania i miłowania. Wszystko się uda, bo szanse są ogromne. Nie bój się marzyć i sięgać w tych marzeniach najwyżej jak się tylko da. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Rybo, relacji z innymi znakami zodiaku? Jeśli coś pójdzie nie tak, to nic złego nie oznacza. Nie możesz ciągle tak myśleć. Wpadłeś w pułapkę perfekcjonizmu a to zaczyna spalać ciebie od środka. Nie wszystko da się kontrolować ale wszystko to, co tworzysz jest w porządku. Zresztą, możesz się o tym sam przekonać, jeśli tylko zdecydujesz się na rozmowę ze Strzelcem czy też Bliźniakiem. Oni bacznie obserwują twoją rzeczywistość i potrafią z dystansem o niej opowiedzieć.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall