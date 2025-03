Skorpion - 2025-03-24 / 2025-03-30

Śmierć, Księżyc, 6 Pucharów Stare sprawy miłosne wreszcie się zakończą i zrobią miejsce nowym. To będzie dobre dla ciebie. Możesz na nowo odkryć w sobie pokłady uczuć, którymi możesz dzielić się z innymi. Kto wie, może już niebawem tylko z jedną osobą. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Skorpionie, relacji z innymi znakami zodiaku? Ten tydzień upłynie tobie pod znakiem spraw finansowych. Uważaj na tak zwane okazje zakupowe czy okazje, w których można szybko i łatwo zarobić wielkie pieniądze. To tak nie działa i ty dobrze o tym wiesz. Uważaj na działania Raka. Będzie chciał namówić ciebie na szemrane interesy. Na szczęście szybka reakcja Byka uchroni ciebie przed bankructwem.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall