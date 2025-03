W życiu osobistym ważne będą teraz relacje z sąsiadami oraz ze znajomymi. Nie zaniedbuj spotkań, wspólnych plotek. Nawet jeśli nie bierzesz w nich aktywnego udziału, to nie oceniaj, nie potępiaj. Staraj się rozładować napiętą atmosferę i kieruj rozmowę na przyjemniejsze tematy. W finansach możesz dojść do czegoś na skutek trójstronnej narady.

W relacjach prywatnych możesz mieć do czynienia z kobietą, która doświadczyła ostatnio wiele złego i tli się w niej pragnienie zemsty. Nawet jeśli nie masz nic wspólnego z tamtą sprawą, to uważaj, by nie stać się przypadkową "ofiarą" cudzego gniewu. W finansach trzeba będzie wykazać się nieposzlakowaną opinią w obecności kobiety na stanowisku.

W kontaktach osobistych możesz mieć do czynienia z człowiekiem zamkniętym w sobie, tajemniczym, uczciwym do bólu, ale też bezwzględnym. Pamiętaj, że osoba prawdomówna nie musi automatycznie życzyć dobrze otoczeniu, w tym Tobie. Oceniaj człowieka po jego stosunku do Ciebie, a nie do innych. W finansach nie rób interesów z kimś, kto jest gotów na wszystko.