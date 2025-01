Strzelec - 2025-01-27 / 2025-02-02

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Strzelcu, relacji z innymi znakami zodiaku? Wpadną tobie do głowy nowe pomysły, które zachęcą ciebie do działania i będzie to jakby nowe rozdanie, nowy rozdział. Warto się do tego przyłożyć z całych sił. Świeże spojrzenie na stare sprawy pozwoli pchać je do przodu. Zrobi się miejsce na coś nowego. Ryba oraz Rak służyć będą wsparciem merytorycznym. Nowe zawsze przeraża, ale ty sobie poradzisz ze wszystkim. To ty jesteś przecież profesjonalistą i nie pozwól sobie tego odebrać.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall