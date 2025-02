Strzelec - 2025-02-10 / 2025-02-16

Głupiec, As Pucharów, 7 Mieczy Coś lub ktoś może ciebie zaskoczyć w tym tygodniu. Ale to będzie dobre. Może wreszcie spotkasz kogoś, kto da tobie początek i nadzieję na nową miłość? Wszystko się przecież może zdarzyć. Nie wracaj tylko w przeszłość. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Strzelcu, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu nie będzie nikogo ani niczego, co wytrąci ciebie z równowagi. Wszystko dobrze się będzie układać. Bliźniak pozytywnie ciebie zaskoczy i postaraj się znaleźć sposób na to, jak możesz się jemu odwdzięczyć. Nie tylko on zajmie ciebie w tym tygodniu. Jest jeszcze ktoś, Lew, kto bardzo liczy na spotkanie właśnie z tobą. Od ciebie zależy, jak to wszystko poukładasz.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall