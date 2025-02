Horoskop tygodniowy ogólny na do 23.02.2025 r. dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała wróżka Anne.

Aura tego tygodnia wymagać będzie od ciebie dostosowania się do otoczenia. W pracy możesz mieć problemy z wymaganiami szefa wobec ciebie. Zajęte Barany będą starały się spędzić miło czas z ukochaną osobą, dzięki której poczują, że są kochane. Wolne zaś będą chętnie flirtować w Internecie, gdzie trafią na kogoś o podobnym poczuciu humoru. W weekend zadbaj o porządek.

Lutowa aura przyniesie ci nieopanowany pociąg do dominacji. W pracy podejmiesz pewne decyzje, które sprawią, że zaczniesz lepiej zarabiać . Zajęte Byki będą chciały wciągnąć partnera w swoje plany, ale on może ich unikać. Wolne zaś będą zaskoczone, że osoba, która już tak długo jest w ich otoczeniu, nagle zacznie o nich zabiegać. W weekend uda ci się sprawnie uporać z domowymi obowiązkami.

W tym tygodniu będziesz mile widziany w każdym towarzystwie. W pracy nie reaguj na informacje, które nie są potwierdzone, bo tylko niepotrzebnie podejmiesz błędne decyzje. Zajęte Bliźnięta wyjaśnią różne sprawy i sekrety, co wprawi ich w dobry humor. Samotne zaś będą lśnić na weekendowej imprezie. Jest szansa na poznanie kogoś, kto tak jak ty lubi podróże.

Aura tego tygodnia zachęci cię do zrobienia porządków w życiu. W pracy nie spiesz się, bo łatwo będzie o pomyłki i błędy . Zajęte Raki nie powinny zrywać relacji z partnerem pod wpływem impulsu, bo przecież zawsze można wszystko wyjaśnić na spokojnie. Wolne zaś poznają kogoś, kto przyniesie im nowe inspiracje do nauki. W weekend zadbaj o wyciszenie.

W tym tygodniu będziesz mieć problemy z koncentracją. W pracy nie będziesz mieć ochoty na nudne wykonywanie obowiązków, a dzień roboty będzie ci się dłużył w nieskończoność. Zajęty Lwy przeproszą partnera za swoje złośliwości i zorganizują dla niego miłą niespodziankę. Wolne zaś z nudów nie powinny szukać powrotu do przeszłości, bo znów się poparzoną. W weekend możesz mieć skłonność do przeziębień.

Lutowa aura przyniesie silne emocje, nad którymi trzeba będzie zapanować. W pracy postaraj się wyznaczyć sobie cele i się ich trzymaj, a unikniesz niepotrzebnego chaosu. Zajęte Wagi powinny hamować swoje zapędy, aby dopiec partnerowi lub zmusić go do czegoś, czego same pragną. Wolne zaś będą spędzać czas samotnie. W weekend znajdź więcej czasu dla przyjaciół.