Poprawia krążenie, wspiera pracę serca i nerek. Seniorzy powinni włączyć ją do diety

Choć kiedyś gościła na polskich stołach znacznie częściej, dziś rzadko po nią sięgamy. Tymczasem rzepa to prawdziwa skarbnica cennych składników odżywczych, które wspierają organizm na wielu płaszczyznach. Szczególną uwagę na to niepozorne warzywo powinni zwrócić seniorzy - rzepa doskonale wpływa na serce, odporność i układ trawienny, a do tego jest łatwo dostępna i tania.