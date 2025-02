Zdarza się, że mimo ograniczania kalorii i uprawiania regularnej aktywności fizycznej wciąż nie możemy schudnąć. Przyczyną (oprócz przewlekłych schorzeń, takich jak np. niedoczynność tarczycy) może być zła jakość snu. Wbrew pozorom we śnie zachodzą liczne procesy metaboliczne, które rzutują na cały kolejny dzień . Badania naukowców z Vanderbilt University i innych ośrodków wykazały, że osoby, które śpią krócej niż 6 godzin na dobę, mają znacznie większe ryzyko otyłości niż osoby śpiące 7-9 godzin w ciągu doby . To dlatego, że w trakcie snu nasz organizm nie tylko spala tłuszcz, ale też reguluje poziom hormonów odpowiedzialnych za uczucie głodu i sytości.

Okazuje się, że liczy się nie tylko ilość snu, ale przede wszystkim jego jakość. Badania wykazały, że najlepszy czas na położenie się do łóżka to między 22 a 23, ponieważ wtedy w naszym organizmie wydziela się najwięcej melatoniny . Jeśli chodzimy spać po północy, nasz organizm wolniej się regeneruje, a tempo metabolizmu spowalnia. Łatwiej też o zaburzenia równowagi hormonalnej.

Badania wykazały, że ekspozycja na niebieskie światło, które emitują urządzenia elektroniczne (tablety, telefony, telewizory), znacznie utrudnia zasypianie . Bodziec w postaci niebieskiego światła wysyła naszemu organizmowi informację, że wciąż jest dzień. To prowadzi do zmniejszonego wydzielania melatoniny, czyli hormonu snu.

Ogromny wpływ na jakość snu ma też kolacja. Przede wszystkim nie powinniśmy nic jeść na 2 godziny przed pójściem spać. Kluczowe jest też, by kolacja była lekkostrawna. Dobrze sprawdzi się porcja warzyw i niewielka ilość węglowodanów, ewentualnie chudy nabiał. To, co najbardziej szkodzi przed snem, to słodycze, słone przekąski i alkohol.