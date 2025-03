Strzelec - 2025-03-24 / 2025-03-30

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Strzelcu, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu poczujesz, że jest coś, nad czym nie masz kontroli i to coś nad tobą panuje. Może to jakieś natręctwo albo nawyk. W każdym razie to coś, nie daje tobie spokoju. Musisz się z tym zmierzyć. Wypieranie tego problemu tylko bardziej go uwypukli. Nie możesz na to pozwolić. Sięgnij po radę od Koziorożca czy Bliźniaka. Oni borykali się z podobnymi problemami i na pewno tobie pomogą.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall