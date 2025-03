Trudność w obieraniu jajek na twardo wynika z ich kwasowości. Świeżo zebrane jajka mają niższe pH, a więc są bardziej kwasowe. Pod skorupką jajka znajduje się błona, której jednym z głównych składników jest keratyna . Kwaśne środowisko ją wzmacnia, przez co w świeżym jajku wiąże się ona z białkiem i trudniej odchodzi. Jednak wraz z czasem do jajka ze skorupki, ulatnia się dwutlenek węgla, pH rośnie, a jajko staje się bardziej zasadowe.

Obieranie jajek zwykle nie jest trudne w przypadku tych kupionych w sklepie. Zwykle mają one już 7-9 dni w momencie zakupu , przez co wiązania keratyny są słabsze, a skorupka łatwiej odchodzi. Problem pojawia się jednak w przypadku wiejskich, świeżych jajek. Jednak dzięki kilku trikom możemy sprawić, że pomimo tego będzie się je łatwo obierało.

Uzyskanie idealnych jajek na twardo jest bardzo proste, jeśli będziemy pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim przed gotowaniem, należy wyjąć je odpowiednio wcześniej z lodówki. Zimne jajka wrzucone do gorącej wody od razu popękają. Z tego powodu powinny być w temperaturze pokojowej. Jeśli o tym zapomnimy, możemy doprowadzić je do tej temperatury przez polewanie ciepłą wodą.

Aby mieć pewność, że jajka będą się łatwiej obierać, warto zwrócić uwagę już na proces gotowania. Do wody, w której je gotujemy, warto dodać łyżkę soli, sody oczyszczonej albo octu spirytusowego. Składniki te zmieniają gęstość wody oraz wpływają na strukturę skorupki. Dodatkowo sprawiają, że nawet jeśli jajko wrzucone do wody pęknie, nie wypłynie z niego białko.

Jajka wystarczy wrzucić do wody z wybranym przez nas dodatkiem, a następnie ugotować je jak zwykle. Po kilku minutach należy odcedzić jajka i zalać je zimną wodą, aby je zahartować. Następnie pozostaje nam ich obranie. Na to jednak też jest kilka sposobów.

Zwykle jajka obtłukujemy, a następnie przechodzimy do obrania ich ze skórki. Są na to jednak szybsze sposoby. Obtłuczone dokładnie sztuki można włożyć do dużego słoika wypełnionego w połowie zimną wodą. Następnie należy mocno nim potrząsać. Już po kilku sekundach skorupka zacznie sama odchodzić od jajek. Wtedy wystarczy je wyjąć, oczyścić z resztek skorupki i opłukać wodą. Są gotowe do jedzenia albo dalszej obróbki.