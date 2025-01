Waga - 2025-01-20 / 2025-01-26

Sprawiedliwość, Królowa Mieczy, 2 Pucharów Równowaga w kontaktach z innymi będzie dobra na sam początek tygodnia. To również się przełoży na twoją relację. Jeśli nie zapomnij o komunikacji i wspólnym zrozumieniu siebie, twój związek wejdzie na jego wyższy poziom. O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? To będzie tydzień pełen zajęć nie tylko zawodowych. Wiele się będzie działo w twoim życiu. Mimo to, dojdziesz do wniosku, że nie tylko zarabianiem pieniędzy żyje człowiek ale musi też mieć czas na zwyczajne nicnierobienie. Twoi przyjaciele Baran i Rak odpowiednio zareagują, jeśli praca przesłoni tobie całą resztę życia. Po powrocie do domu zawsze postaw na relaks. Miej chwilę tylko dla siebie.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall