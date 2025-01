Związek tych znaków zodiaku to prawdziwa sielanka. Wielu marzy o takiej relacji

Związek Raka z Rakiem, czy ma on w ogóle rację bytu? Według niektórych to nawet najmocniejsza para zodiaków. Okazuje się, że to prawda i osoby spod tego znaku zodiaku łączy tak wiele, że mogą mieć naprawdę zgraną relację. Jaki związek tworzą Raki? Wielu marzy o takim partnerstwie.