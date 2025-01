Czy koty mogą jeść masło orzechowe?

Masło orzechowe to dla niektórych czworonożnych pupili smakowity kąsek, na widok który zwierzęce źrenice się powiększają i ślinka leci wprost na podłogę. Naszych podopiecznych zachęca obecność tłuszczu, białka i kremowa konsystencja, która może być bardzo kusząca do wzięcia do pyszczka. Wiadomo już, że psy mogą w rozsądnych ilościach jeść masło orzechowe: istnieją nawet przepisy na ciasteczka, które można wykonać samodzielnie i będą odpowiednie dla tych zwierząt. Oczywiście, masło orzechowe dla psa nie może być podstawą jego diety, ale wyłącznie urozmaiceniem.

Zatem, czy kot może jeść masło orzechowe? Niestety, odpowiedź nie jest taka łatwa. Warto wiedzieć, że produkt może powodować bardzo silne alergie, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu kota, choć nie każdy zwierzak reaguje tak samo. Ponadto masło orzechowe jest bardzo tłuste i kaloryczne, więc to kolejny argument za tym, aby go nie podawać, a zwłaszcza tym mruczkom, które nie mają na co dzień za dużo ruchu i mają problem z nadmiarem puszystego ciała.

Jeśli jednak kot silnie domaga się masła orzechowego, można podać mu je w ramach przekąski, ale w małej ilości - nie więcej niż łyżeczkę jednorazowo i w sporych odstępach czasu (m.in. raz w tygodniu). Kiedy decydujemy się, aby podać kotu masło orzechowe, musi być dobrej jakości i pozbawione wszelkich dodatków.

Korzyści z jedzenia masła orzechowego: na to musisz uważać

Wiadomo już, że masło orzechowe może być jedzone przez domowe zwierzęta w rozsądnych ilościach. Czas sprawdzić, jak wpływa na człowieka. Rzeczywiście, produkt ten może korzystnie działać na nasz organizm, ale warto mądrze wybierać produkt, więc wnikliwe czytanie etykiety w sklepie jest absolutną koniecznością. Dobre masło orzechowe praktycznie nie zawiera żadnych dodatków. Nie powinno być w nim ani słodzików i cukru, ani dodatku soli. Jeśli w składzie jednak występują, to musimy mieć na uwadze fakt, że zamiast korzyści, nasz organizm może być narażony albo na nadwagę, albo na nadciśnienie tętnicze, które dla układu krążenia jest bardzo ryzykowne.

Masło orzechowe bez dodatków albo takie, które przygotujemy samodzielnie w domu, może być jedzone zarówno na diecie redukcyjnej, jak i wtedy, gdy borykamy się z problemami kardiologicznymi.

Masło orzechowe: smaczne i zdrowe?

Masło orzechowe zawiera sporo substancji odżywczych, które mogą nam utrzymać pełne zdrowie jak najdłużej, ale warto skupić się na kluczowych trzech. Produkt jest co prawda tłusty, ale w tym przypadku nie powinniśmy być pełni obaw, ponieważ są to nienasycone kwasy tłuszczowe, a one są bardzo pożądane w naszej diecie. Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że niewielka ich ilość jest wspaniałym środkiem na to, aby utrzymać ciśnienie w ryzach, a to przekłada się na sprawniejsze działanie serca. Do tego nienasycone kwasy tłuszczowe są motorem napędowym dla mózgu i całego układu nerwowego: mogą być pomocne w trakcie intensywnego wysiłku umysłowego, ale także minimalizować skutki przewlekłego stresu.

Masło orzechowe jest także źródłem witaminy E, która przez wielu uznawana jest jako "witamina młodości". Doskonale się rozpuszcza w tłuszczach, przez co zjadanie tego produktu wychodzi nam tylko na korzyść. Witamina E to silny przeciwutleniacz i środek, który może redukować trapiące nas stany zapalne. Oczywiście, ona nie odmładza nas tylko witalnie, ale także upiększa, ponieważ może równocześnie pomóc skórze się regenerować, ale także wygładzać płytkie zmarszczki oraz zapobiegać występowaniu nowych.

Dlaczego warto jeść masło orzechowe? Dlatego że jest również źródłem resweratolu - silnego przeciwutleniacza, który pomaga pozbyć się toksyn, odmłodzić komórki organizmu oraz zapobiegać chorobom cywilizacyjnym.