Nawożenie hortensji powinno rozpocząć się wczesną wiosną, po rozmarznięciu ziemi . Najczęściej jest to marzec lub przełom marca i kwietnia. W tym okresie warto zastosować nawozy o spowolnionym działaniu , które dostarczą roślinie niezbędnych składników odżywczych przez dłuższy czas. Nawozy te wystarczy zastosować raz do roku .

W okresie intensywnego wzrostu i kwitnienia, czyli wiosną i latem, hortensje wymagają regularnego dokarmiania . Nawozy płynne należy aplikować od dwóch do czterech razy w miesiącu, natomiast nawozy granulowane co najmniej raz w miesiącu . Jednak aby nawożenie było efektywne, konieczny jest kwaśny odczyn gleby , najlepiej o pH 4,5–5,5. W przeciwnym razie hortensja będzie narażona na niedobór składników mineralnych oraz pojawienie się objawów chorobowych.

Ważne jest również dostosowanie rodzaj nawozu do potrzeb rośliny oraz pory roku. W sierpniu należy ograniczyć nawożenie azotowe hortensji, by zapobiec jej dalszemu wzrostowi . Nowe pędy mogłyby nie zdążyć zdrewnieć przed zimą. Zamiast nawozów pobudzających kwitnienie, w tym czasie należy zastosować nawozy fosforowo-potasowe, które ułatwiają hortensji zimowanie , skupiając się na zdrowiu systemu korzeniowego.

Skórki pomarańczowe mogą być cennym dodatkiem do pielęgnacji hortensji . Suszone i sproszkowane obierki z pomarańczy można rozsypać wokół krzewu i delikatnie wymieszać z glebą. Taki naturalny nawóz wzbogaci podłoże hortensji w składniki odżywcze oraz delikatnie je zakwasi , co sprzyja intensywniejszemu wybarwieniu kwiatów , zwłaszcza na niebiesko.

Wystarczy zmieszać garść skórki z pomarańczy (suszonej lub świeżej) z 1 litrem wody. Wodę należy zagotować, a następnie dodać skórki pomarańczy. Gotować przez ok. 5 minut, a następnie odstawić do ostygnięcia. Po wszystkim należy przecedzić mieszankę i otrzymany roztwór przelać do butelki z rozpylaczem. Tak przygotowany oprysk jest gotowy do użycia na mszyce. Można go stosować co kilka dni w okresach, gdy szkodniki te są aktywne.