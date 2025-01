Z najnowszej analizy internetowego biura podróży eSky.pl wynika, że rezerwując wyjazdy wakacyjne już w styczniu, można wydać mniej nawet o 30%. Wczesne planowanie w opcji lot plus hotel nie tylko pozwala na lepszą kontrolę domowego budżetu, ale także daje największy wybór terminów, kierunków i obiektów noclegowych. Najbardziej atrakcyjne cenowo oferty w 2025 roku dotyczą Grecji, Hiszpanii i Włoch, zwłaszcza w drugiej połowie maja i we wrześniu, poza głównym sezonem. Na okres Wielkanocy i majówki warto zwrócić uwagę na kraje bałkańskie.

We Włoszech wyjazdy na sześć nocy w maju można zarezerwować od 800 zł za osobę, co jest znaczną oszczędnością w porównaniu z poprzednimi latami. Ceny na czerwiec zaczynają się od 900 zł, a w lipcu i sierpniu trzeba zapłacić odpowiednio około 1100 zł i 1000 zł za osobę. Najkorzystniejsze oferty dotyczą wrześniowych podróży, które kosztują od 800 zł za osobę.

Hiszpania wciąż przyciąga turystów świetnymi ofertami dla osób planujących wakacje z wyprzedzeniem. Sześciodniowy wyjazd w maju można zarezerwować już od 990 zł za osobę w opcji lot plus hotel. Czerwcowe wakacje kosztują od 1100 zł za osobę, a we wrześniu ceny zaczynają się od 900 zł. W szczycie sezonu - w lipcu i sierpniu - wyjazdy to wydatek od 1400 do 1500 zł za osobę.