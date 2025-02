Waga - 2025-02-03 / 2025-02-09

As Pucharów, Gwiazda, Królowa Mieczy Nie bój się wyrazić swoich emocji i potrzeb, aby uniknąć nieporozumień. Dzięki otwartej komunikacji wasza relacja stanie się jeszcze silniejsza. Ale, czasami, warto też zasięgnąć rady kogoś bardziej doświadczonego. To nie wstyd.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wago, relacji z innymi znakami zodiaku? Jeśli otworzysz się na innych to w tym tygodniu będziesz zadowolony z nowych relacji, które się pojawią. W pracy będzie lekki chaos ale poradzisz sobie ze wszystkim bez najmniejszych problemów. Skup się na tym, co ważne i nie pozwól nikomu ani niczemu się rozpraszać. Pomyśl też o aktywności ruchowej. Zaniedbałeś swoje ćwiczenia a może warto do nich powrócić? Razem ze Strzelcem warto to przemyśleć.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall