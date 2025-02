Wodnik - 2025-02-03 / 2025-02-09

Królowa Mieczy, Koło Fortuny, As Pucharów W tym tygodniu możesz spodziewać się burzliwych emocji i intensywnych przeżyć ze swoją drugą połową. Pozwól sobie na otwarcie się na nowe doświadczenia i odkrywanie siebie nawzajem. To tylko pozytywnie wpłynie na waszą relację.

O czym jeszcze warto wiedzieć? Co tarot mówi na temat Twoich, Wodniku, relacji z innymi znakami zodiaku? W tym tygodniu targać tobą będą różne emocje. Od euforii po nostalgię. W pracy będzie dość trudno przez co będzie ci ciężko składać myśli i czuł się będziesz zmęczony. Postaraj się jednak, w tym wszystkim, znaleźć jakieś pozytywy. Może pomoże tobie postawa Raka czy też Lwa. Warto naśladować ich pozytywne nastawienie do świata i ludzi. Zobaczysz, że od razu lepiej się poczujesz. Nie zapominaj odpowiednio wypoczywać.



Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall