Byk - 2025-02-10 / 2025-02-16

Sprawiedliwość W nadchodzących dniach podejmij decyzje oparte na logice, a nie emocjach. Sprawy finansowe mogą wymagać twojej większej uwagi. Pamiętaj, że każda akcja ma odpowiedź w postaci reakcji. Postaraj się złapać równowagę. W tym tygodniu, drogi Byku, powraca jako przesłanie, karta 7 Buław. Ten tydzień przynosi tobie przesłanie odwagi, determinacji i obrony swoich granic. Możesz stanąć przed sytuacją, w której będziesz musiał walczyć o swoje przekonania i cele. Nie bój się stawić czoła wyzwaniom, nawet jeśli napotkasz opór. Zachowaj wiarę w siebie i swoje umiejętności. Twoja wytrwałość zostanie nagrodzona. Pamiętaj, że każda trudność jest okazją do wzmocnienia swojej pozycji. Pamiętaj również o tym, że wróg nie śpi. Dbaj o swoje wartości i nie pozwól, by ktokolwiek cię zniechęcił. Pod koniec tygodnia zadbaj o odpoczynek oraz o regenerację organizmu. Weekendowy wypad na basen będzie dobrą alternatywą na złapanie dystansu do rzeczywistości.





Horoskop przygotowała wróżka Lena Tall.