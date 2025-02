Rzym to jedno z najczęściej odwiedzanych przez turystów miast w Europie. W tym roku szykuje się jednak prawdziwe turystyczne oblężenie, co ma związek z Rokiem Świętym, który rozpoczął się 24 grudnia 2024 roku. Uroczyste obchody związane z obchodzonym w Kościele katolickim rokiem jubileuszowym potrwają do 6 stycznia 2026 roku. Według szacunków, do stolicy Włoch ma przyjechać ponad 30 milionów pielgrzymów i turystów.

Rzym: ponad milion turystów w styczniu 2025

4 lutego władze miejskie podały, że w styczniu (pierwszym miesiącu Roku Świętego), Rzym odwiedziło ponad milion osób. Jak przekazał podczas obrad na rzymskim Kapitolu Mariano Angelucci, przewodniczący komisji ds. turystyki, liczba ta odnosi się do pielgrzymów, którzy zawitali do Wiecznego Miasta z powodów religijnych. Wierni pielgrzymują do stolicy Włoch, by przejść m.in. przez Drzwi Święte bazyliki watykańskiej.

Angelucci zapewnił, że dobiegła już końca część robót związanych z przygotowaniami do Roku Świętego. Trwają one w miejscach pielgrzymkowych i przy najcenniejszych zabytkach - zakończyły się prace przy fontannie di Trevi czy fontannie Czterech Rzek.

Ze względu na to, że jubileusz będzie wielkim logistycznym przedsięwzięciem, zaczęto realizować inwestycje mające na celu poprawę infrastruktury. Są związane m.in. z rozbudową metra, która ma się zakończyć w 2030 roku. W ramach projektów Jubileusz i Caput Mundi zaplanowano ponad 320 inwestycji na sumę 3,75 mld euro. Jesienią 2024 roku media informowały, że w Wiecznym Mieście trwają intensywne prace, przez co dostęp do wielu zabytków był ograniczony lub zamknięty. To wywoływało niezadowolenie turystów.

"Otrzymujemy teraz pozytywne reakcje także od ambasadorów i konsulów" - cytuje wypowiedź Agostino Miozzo z komitetu organizacyjnego Roku Świętego PAP.

Rzym to jedno z najchętniej odwiedzanych miast w Europie 123RF/PICSEL

Miozzo dodał, że największym wyzwaniem będzie Jubileusz Młodzieży na przełomie lipca i sierpnia. Szacuje się, że Rzym w tym czasie odwiedzi ponad milion osób. Z danych władz miasta wynika, że niemal 450 tys. młodych ludzi nadal poszukuje noclegu w Rzymie w tym czasie.

Rok Jubileuszowy. Dlaczego 2025 jest Rokiem Świętym?

Rok Jubileuszowy trwa od 24 grudnia 2024 do 6 stycznia 2026 roku. Wydarzenie zainaugurował papież Franciszek poprzez otwarcie Drzwi Świętych w bazylice watykańskiej w Wigilię Bożego Narodzenia. Motywem przewodnim jest hasło "Pielgrzymi nadziei".

Czym jest Rok Jubileuszowy? Dla wiernych to czas, w którym Kościół otrzymuje od Boga specjalne łaski. Może nich skorzystać każdy katolik w jednym z kilkunastu kościołów jubileuszowych we własnej diecezji. Rzym jest w tym czasie miejscem szczególnym - w stolicy Włoch odbędzie się w tym czasie ponad 30 spotkań dla różnych grup wiernych. W ich ramach odbędą się m.in. uroczyste msze święte, konferencje, wystawy czy nabożeństwa. Swoje jubileusze będą mieli np. kapłąni (25-27 czerwca), artyści (16-18 lutego), przedsiębiorcy (4-5 maja), katoliccy influencerzy (28-29 lipca) czy wolontariusze (8-9 marca).

***

Źródło:

PAP, pl. aleteia.org