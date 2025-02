Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikowali najnowszą prognozę pogody, z której wynika, że w poniedziałek na ogół bezchmurnie, jedynie w pierwszej połowie dnia na zachodzie i okresami na krańcach północno-wschodnich Polski może się pojawić zdecydowanie więcej chmur.

Na termometrach od -4 st. C, -1 st. C na północnym wschodzie, ok. 2 st. C w centrum, do 5 st. C na zachodzie i południowym zachodzi. Najbliższa noc w wielu miejscach będzie mroźna - temperatura maksymalna od -4 st. C, ok. -1 st. C na północnym wschodzie, około 2 st. C w centrum, do 5 st. C na zachodzie i południowym zachodzie. W kotlinach górskich możliwy spadek temperatury do -13 st. C - informuje IMGW.

We wtorek nadal niewiele chmur i raczej pogodnie, ale na wschodzie kraju możliwe słabe opady śniegu. Termometry wskażą od -5 st. C, ok. -3 st. C na północnym wschodzie, ok. 0 st. C w centrum, do 5 st. C na południowym zachodzie. W nocy zdecydowanie zimniej, bo nawet 10 "kresek" poniżej zera północnym wschodzie i lokalnie w kotlinach karpackich. W centralnej Polsce ok. -6 st. C, a na południowym zachodzie i zachodzie ok. do -4 st. C.

Od połowy tygodnia pogoda zacznie się zmieniać. Będzie więcej chmur i należy się spodziewać opadów deszczu ze śniegiem i śniegu

Od połowy tygodnia zmiana w pogodzie

Niewykluczone, że od środy pogoda zacznie się zmieniać, bowiem czeka nas większe zachmurzenie, a miejscami może padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Pogodnie i sucho tylko na wschodzie Polski. Najcieplej na południu - ok. 8 st. C, a na pozostałym obszarze od 1 st. C do 5 st. C.

W czwartek i w piątek duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegiem na zachodzie Polski, z kolei mieszkańcy wschodu kraju będą mogli cieszyć się ładną i suchą pogodą. "Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 0 st. C do 5 st. C, cieplej na południowym wschodzie i miejscami w centrum, do 8 st. C. Noce na wschodzie wciąż będą mroźne, natomiast na zachodzie zdecydowanie łagodniejsze" - informuje IMGW.

W sobotę i w niedzielę na ogół duże zachmurzenie i tylko gdzieniegdzie niewielkie przejaśnienia. Nadal należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu. W sobotę najcieplej na południowym wschodzie - ok. 7 st. C. "Temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od -5 st. C do -1 st. C, mroźniej jedynie na północnym wschodzie i tam możliwy spadek temperatury do -10 st. C" - prognozują specjaliści z IMGW.