To już kolejny raz, kiedy akcesoria kuchenne znikają z oferty sklepów TEDi. W listopadzie ubiegłego roku informowaliśmy, że w wyniku działań urzędowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej w badaniach stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z łopatki przeznaczonej do patelni.