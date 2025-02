Skąd wziął się mit 21 dni?

Początki przekonania o 21 dniach sięgają lat 60. XX wieku, kiedy to chirurg plastyczny Maxwell Maltz zauważył, że jego pacjenci potrzebowali około trzech tygodni, aby przyzwyczaić się do zmian po operacjach. Na tej podstawie sformułował tezę, że tyle czasu zajmuje adaptacja do nowej sytuacji. Z czasem ta obserwacja została błędnie zinterpretowana jako uniwersalna zasada dotycząca kształtowania nawyków.

Ile naprawdę trwa wyrobienie nawyku?

Nowsze badania wskazują, że proces ten jest bardziej złożony. W 2009 roku naukowcy z University College London przeprowadzili badanie, które wykazało, że średni czas potrzebny do wyrobienia nowego nawyku wynosi 66 dni, choć u poszczególnych osób może on sięgać od 18 do nawet 254 dni. Podobne wnioski płyną z analizy przeprowadzonej przez australijskich naukowców, opublikowanej w czasopiśmie "Healthcare". Wynika z niej, że kształtowanie nowych nawyków zajmuje przeciętnie od 59 do 66 dni, a u niektórych badanych proces ten trwał nawet 335 dni.

Według naukowców, żeby wypracować zdrowy nawyk, potrzebujemy średnio 66 dni 123RF/PICSEL

Co wpływa na kształtowanie nawyków?

Czas potrzebny na wyrobienie nawyku zależy od wielu czynników. Przede wszystkim od jego złożoności - prostsze czynności, jak picie szklanki wody rano, mogą wejść w krew znacznie szybciej niż regularna aktywność fizyczna czy zmiana nawyków żywieniowych.

Ważną rolę odgrywa także osobista motywacja - im bardziej komuś zależy na nowym nawyku, tym większa szansa, że będzie go konsekwentnie utrwalać. Ogromne znaczenie ma również środowisko - stabilne warunki, rutyna i konkretne powiązanie nowej czynności z codziennymi obowiązkami mogą znacznie ułatwić proces. Nie bez znaczenia pozostaje także wsparcie bliskich - osoby, które mają wokół siebie sprzyjające otoczenie i ludzi podzielających ich cele, są bardziej skłonne do utrzymywania nowo wypracowanych nawyków.

Warto zaczynać od małych czynności, aby pracowanie nad nawykami nie przytłoczyło nas za szybko 123RF/PICSEL

Jak skutecznie wyrobić nowy nawyk?

Jeśli chcemy zwiększyć swoje szanse na sukces, kluczowe jest podejście pełne cierpliwości i zrozumienia, że zmiana nie nastąpi natychmiast. Warto wprowadzać nowe nawyki stopniowo, zamiast próbować zmienić całe życie w ciągu kilku dni. Monitorowanie postępów i śledzenie drobnych sukcesów może pomóc w utrzymaniu motywacji, a dostosowanie nawyku do własnego stylu życia sprawi, że będzie on łatwiejszy do wprowadzenia na stałe.

Kształtowanie nowych nawyków to proces, który wymaga czasu, ale nie należy się zniechęcać. Trzy tygodnie to zdecydowanie za mało, by całkowicie zmienić swoje przyzwyczajenia, jednak konsekwencja i elastyczne podejście pozwolą stopniowo osiągnąć zamierzone cele.