10 trefl. Aura tego tygodnia przyniesie więcej energii. W pracy będziesz skłonny do stawiania spraw na ostrzu noża, co sprzyjać będzie nieporozumieniom. Zajęte Barany muszą być bardziej uważniejsze, bo w ich relacji mogą nastąpić niewielkie turbulencje. Samotne zaś będą miały szansę do rozpoczęcia gorącego flirtu, który choć zapowiada się obiecująco, zakończy się fiaskiem.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell