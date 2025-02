Odwrócona 7 karo. W tym tygodniu z powodzeniem dopasujesz się do każdej trudnej sytuacji i wyjdziesz z niej zwycięsko. W pracy nie daj się wciągnąć w intrygi i obgadywania, lepiej zajmij się robotą. Zajęte Bliźnięta staną się nagle nadopiekuńcze, co może zacząć irytować partnera. Samotne zaś mają szansę w towarzystwie spotkać kogoś do pary. W weekend nie żałuj czasu na swoją urodę.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell