Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

We wtorek na ogół duże zachmurzenie i tylko lokalnie można liczyć na niewielkie przejaśnienia. Należy się spodziewać opadów deszczu, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju oraz na północy - wskazuje IMGW.

Na termometrach od 7-8 st. C na północnym zachodzie, ok. 14 st. C w centralnej Polsce, do 18 st. C na południowym wschodzie kraju. Najniższe wartości nad samym morzem, ok. 4-6 "kresek".

W nocy na południowym wschodzie i zachodzie Polski opady deszczu, a w Bieszczadach prognozowana suma opadów do ok. 10 mm - wynika z prognozy ekspertów z IMGW. Temperatura minimalna od -1 st. C lokalnie na północy i 0 st. C na Podhalu, ok. 4 st. C w centrum, do 7 st. C na krańcach południowo-wschodnich.

Środa powita nas zachmurzeniem umiarkowanym i dużym, a miejscami słabymi i przelotnymi opadami deszczu. W Tatrach deszcz i śnieg. Termometry wskażą od 9 st. C na północy i północnym zachodzie, ok. 14 st. C w centrum, do 17 st. C na południowym wschodzie kraju. Ponownie chłodniej nad morzem, tam od 4 st. C do 8 st. C. W Tatrach porywy wiatru do 90 km/h i tam wiatr powodować może zamiecie oraz zawieje śnieżne - ostrzega IMGW.

Czwartek pod względem pogody bez większych zmian - duże zachmurzenie i przelotne opady deszczu. Niewykluczone, że na południu i południowym wschodzie kraju wystąpią lokalne burze z opadami krupy. Temperatura maksymalna wyniesie od 5-7 st. C północnym zachodzie, ok. 10 st. C w centrum, do 16 st. C na południowym wschodzie.

W piątek lokalnie możliwe większe przejaśnienia, na północy możliwy deszcz ze śniegiem, na pozostałym obszarze deszcz. Na północy i zachodzie ok. 7-10 st. C, w centralnej Polsce ok. 12 st. C, a najcieplej na południu, bo nawet do 18 st. C. Nad morzem zaledwie 5 st. C.

W sobotę deszcz ze śniegiem możliwy na północnym wschodzie. Większe przejaśnienia i sucho jedynie na północnym zachodzie Polski. Na południu opady deszczu mogą być chwilami intensywne - informuje IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na północy do 10 st. C na południu i 13 st. C miejscami na krańcach południowo-wschodnich.

W niedzielę spodziewane jest na ogół małe zachmurzenie, jedynie na południu więcej chmur, tam też okresowe opady deszczu. Na termometrach od 4 st. C do 9 st. C, a na Podhalu ok. 1 st. C.

Wiosna i lato powinny być bardzo ciepłe -wynika z eksperymentalnej, długoterminowej prognozy 123RF/PICSEL

Eksperymentalna prognoza długoterminowa od kwietnia do lipca

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą, eksperymentalną prognozę długoterminową na kwiecień, maj, czerwiec i lipiec. W kwietniu w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020, co oznacza, że powinno być cieplej, niż zazwyczaj o tej porze roku.

W kontekście kwietniowych opadów miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze kraju najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej - wskazuje IMGW. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju możliwa suma opadów powyżej normy.

W maju miesięczna temperatura powietrza prognozowana jest powyżej normy, natomiast opady powinny zawierać się w normie wieloletniej. Identyczna sytuacja powinna mieć miejsce w czerwcu.

Jeśli chodzi o lipiec, to niewykluczone, że temperatura powietrza będzie wyższa niż norma wieloletnia z okresu 1991-2020 r. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej - prognozują specjaliści z IMGW.

