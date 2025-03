Jak prać ręczniki? Istotny jest czas oraz temperatura

Miękkie i puszyste ręczniki to coś, co każdy chciałby mieć w swoim domu. Jednak z biegiem czasu stają się one szorstkie. Dzieje się tak najczęściej wskutek nieprawidłowego prania. Okazuje się, że jeśli chodzi o pranie ręczników, istotny jest czas oraz temperatura.

Jak prać ręczniki? Przede wszystkim, warto unikać ustawiania programu piorącego w 90 stopniach Celsjusza – wówczas istnieje większe ryzyko, że zniszczeniu ulegną włókna tkaniny, z której wykonany jest ręcznik, co zwiększy jego szorstkość. Optymalna temperatura to 40-60 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi o czas, to najlepiej wybrać specjalny program przeznaczony do prania bawełny, który trwa około 2-2,5 godziny. Do prania ręczników nie zaleca się używać programów szybkich.

Dobrze również zadbać o odpowiednie odwirowanie. Jest to ważne szczególnie wtedy, gdy mamy twardą wodę. Odwirowanie pozwoli uniknąć gromadzenia się osadu mineralnego na tkaninie, który sprawia, że ręcznik traci miękkość. Żeby pozbyć się problemu, można także wypróbować specjalne filtry lub środki zmiękczające wodę. Niestety, trzeba również zaznaczyć, że mocne obroty mogą także spowodować szybsze zużycie się tkaniny.

Jak postępować z ręcznikami, żeby służyły nam długo? 123RF/PICSEL

Jak długo można używać ręcznika? Co tyle powinno się go wymieniać

Przy okazji prania ręczników kąpielowych, warto również poruszyć temat tego, jak długo można ich używać i co ile powinno się je wymieniać. Okazuje się, że można to robić mniej więcej po dwóch lub trzech użyciach. Podkreślmy jednak, że dotyczy to sytuacji, w której każdorazowo po wytarciu się, ręcznik zostanie solidnie wysuszony. Używanie jednego ręcznika przez tydzień lub dwa sprzyja gromadzeniu się na nim zarazków.

Co ile zmieniać ręcznik do twarzy? To zależy. Zazwyczaj można wymieniać go po dwóch lub trzech zastosowaniach. Jednak w sytuacji, w której mamy problemy natury dermatologicznej, taki ręcznik powinien być wymieniany po każdym zastosowaniu. W przeciwnym razie istnieje duże ryzyko pogorszenia się stanu skóry. W przypadku osób mających tego rodzaju problemy sprawdzić mogą się jednorazowe ręczniki do twarzy, które są dość wygodnym rozwiązaniem.

