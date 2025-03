Choć lekko słodkawy płyn składa się w większości z wody, w jego składzie nie brakuje także dobroczynnych substancji. Znajdziemy w nim między innymi naturalne przeciwutleniacze, garbniki i aminokwasy. Sok z brzozy to źródło witamin z grupy B oraz witaminy C, a także żelaza, potasu, miedzi oraz wapnia. Jak przekłada się to na jego właściwości?

Jeśli jego smak wydaje się zbyt intensywny, można dodać do niego odrobinę miodu lub świeżo wyciśniętego soku z cytryny. Pasować będzie też plasterek imbiru. Sok z brzozy warto włączyć do porannej rutyny. Wypicie połowy szklanki na czczo to doskonały sposób na rozpoczęcie dnia — doda energii i pobudzi metabolizm do działania.