Król kier. W tym tygodniu możesz liczyć na zaskakujące rozmowy czy niezwykłe spotkania. W pracy uważaj, bo będziesz niecierpliwy i zamiast pomyśleć, zaczniesz działać. Zajęte Strzelce będą miłe spędzać czas tylko we dwoje, co przyczyni się do umocnienia relacji. Samotne zaś będą nieufne i nie będą miały czasu na flirty. W weekend zarezerwuj czas na ruch.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell