As karo. Aura tego tygodnia sprzyjać będzie konstruktywnym rozmowom. W pracy w szybkim tempie zabierzesz się za realizację swoich pomysłów. Zajęte Wodniki będą bardzo uczuciowe, ale też zmienne i niespokojne, co przyczyni się do dezorientacji u partnera. Samotne zaś mogą liczyć na miłą randkę. W weekend należy ci się odrobina rozrywki.



Horoskop przygotowała wróżka Anna Bell