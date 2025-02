Żyra to staropolskie imię, powstałe od innego imienia Żyrosława.

Żyra to rzadko stosowane imię w Polsce. W ostatnich latach żadna dziewczynka nie otrzymała go przy narodzinach.

To kobiety o imieniu Żyra można zwracać się, wykorzystując popularne zdrobnienia. Bliscy najczęściej wołają do niej Żyrcia, Żyrka, lub Żyria .

To numerologiczna piątka. Co to oznacza? Jest kobietą o wysokiej kulturze osobistej i naturalnej gracji. Pewna siebie, traci poczucie sprawczości, gdy wokół nie ma zaufanych ludzi. W kontaktach z innymi ceni sobie szczerość i sprawiedliwość. Kieruje się własnym systemem wartości.