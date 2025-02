Oprysk olejowy roślin - po co go wykonywać?

Stosowanie oprysków olejowych pozwala na ochronę roślin przed szkodnikami, zanim te zdążą się rozmnożyć i zaatakować nasz ogród. Mechanizm działania oprysku olejowego jest prosty, ale niezwykle skuteczny. Warstwa oleju, nakładana na zimujące larwy i jaja szkodników, tworzy barierę uniemożliwiającą dostęp tlenu do organizmów. Dzięki temu owady takie jak miodówka gruszowa, miseczniki, mszyce, przędziorki czy skorupnik jabłoniowy giną, zanim nadejdzie sezon wegetacyjny. Zimą metodę tę możemy stosować bez obaw, ponieważ owady zapylające , takie jak pszczoły, nie rozpoczęły jeszcze swojej intensywnej aktywności. Dzięki temu nie stwarzamy zagrożenia dla pożytecznych owadów, które odgrywają kluczową rolę w ekosystemie ogrodowym.

Jak przeprowadzić oprysk olejowy w ogródku? To bardzo proste

Przed przystąpieniem do zabiegu warto przeprowadzić dokładną inspekcję ogrodu - usunąć zaschnięte gałęzie oraz resztki roślin z poprzedniego sezonu, które mogą stanowić siedlisko patogenów. Taka profilaktyka zwiększa skuteczność oprysku, a jednocześnie przygotowuje ogród na intensywny sezon wzrostu i kwitnienia.



Aby oprysk olejowy przyniósł oczekiwane efekty, kluczowe jest dobranie właściwego preparatu. Może on zawierać olej mineralny lub roślinny, np. parafinowy, rydzowy bądź rzepakowy. Roztwór należy przygotować zgodnie z instrukcją producenta, przestrzegając zalecanych proporcji - zbyt wysokie stężenie mogłoby negatywnie wpłynąć na rośliny.



Najlepiej wykorzystać do tego opryskiwacz ręczny lub plecakowy. Ważne jest, aby pokryć preparatem całą powierzchnię roślin. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których zimują szkodniki, aby skutecznie ograniczyć ich populację przed nadejściem wiosny.