Mężczyźni o imieniu Teofil to prawdziwi ludzie renesansu. Niezależnie od tego, czy pochłania ich ambitny projekt w pracy, czy zgłębiają tajniki gry na gitarze, wkładają w to całe serce i dążą do perfekcji. Ich wytrwałość w dążeniu do celu jest godna podziwu - potrafią godzinami szlifować swoje umiejętności, dopóki nie osiągną zamierzonego efektu.