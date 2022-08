20 sierpnia 2022 r. Astrolożka Monika zdradza, co nas czeka w sobotę

Horoskop dzienny na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku przygotowała astrolożka Monika

Horoskop dzienny na sobotę, 20 sierpnia 2022 r. - BARAN

Bądź dziś skupiona oraz rzetelnie wykonuj powierzone ci zadania. Najlepiej skup się na tych najważniejszych, w ten sposób wszystko to, co zaplanowałaś na dziś, zrobisz w 100 proc.

Horoskop dzienny na sobotę, 20 sierpnia 2022 r. - BYK

Zachowaj szczególną ostrożność, jeśli chodzi o zaciąganie zobowiązań finansowych typu kredyty czy pożyczki. Uważaj też z pożyczaniem swoich zasobów innym osobom. To nie czas na takie działania.

Horoskop dzienny na sobotę, 20 sierpnia 2022 r. - BLIŹNIĘTA

Sprawy uczuć będą dziś zajmowały cały twój dzień. To dobrze, gdyż ukochany szykuje romantyczną niespodziankę na wieczór, by miłość między wami była jeszcze silniejsza.

Horoskop dzienny na sobotę, 20 sierpnia 2022 r. - RAK

W kwestii zdrowotnej twój organizm zachowa równowagę na najbliższe kilka tygodni. Nie odczujesz żadnych zdrowotnych dolegliwości, co pozwoli ci bardziej skupić się na zawodowych obowiązkach.

Horoskop dzienny na sobotę, 20 sierpnia 2022 r. - LEW

Spotkasz dziś osobę, z którą kiedyś razem pracowałaś i powspominacie stare, dobre czasy. To wywoła w tobie refleksje odnośnie innych osób z dawnej pracy i wspólnie zaplanujecie spotkanie z pozostałymi członkami dawnego zakładu pracy.

Horoskop dzienny na sobotę, 20 sierpnia 2022 r. - PANNA

Wolne Panny po kilku nieudanych randkach, mogą liczyć wreszcie na udane spotkanie dziś wieczorem. To będzie początek czegoś zupełnie nowego oraz ogromna szansa na udany związek.

Horoskop dzienny na sobotę, 20 sierpnia 2022 r. - WAGA

Życzliwa koleżanka z pracy pomoże ci rozwiązać ważny problem. Wspólnie się dogadacie też co do przyszłego, dużego zadania i stworzycie zgrany zespół do zadań specjalnych.

Horoskop dzienny na sobotę, 20 sierpnia 2022 r. - SKORPION

W twoim związku nastanie harmonia, dzięki której znacznie lepiej będziesz się dogadywała ze swoim partnerem. To bardzo dobrze wróży na przyszłość i stabilność tej relacji.

Horoskop dzienny na sobotę, 20 sierpnia 2022 r. - STRZELEC

Czeka dziś ciebie udane spotkanie rodzinne, podczas którego wszyscy zaproszeni goście będą się świetnie bawić. Ty natomiast zostaniesz okrzyknięta królową organizowania rodzinnych zjazdów.

Horoskop dzienny na sobotę, 20 sierpnia 2022 r. - KOZIOROŻEC

Możesz otrzymać propozycję awansu lub też zmianę stanowiska pracy. Dobrze to rozważ, będzie to wiązało się ze sporymi zmianami nie tylko w pracy, ale też w domu rodzinnym.

Horoskop dzienny na sobotę, 20 sierpnia 2022 r. - WODNIK

Przez większość dnia będziesz czuła się bardzo dobrze. Jednak pod wieczór wkradnie się jakieś znużenie i brak ogólnie energii. Nie zapomnij o spacerze przed snem.

Horoskop dzienny na sobotę, 20 sierpnia 2022 r. - RYBY

Przejdziesz dziś lekką huśtawkę nastrojów w twoim związku. Dzień zacznie się wspaniale, ale już po południu i pod wieczór wkradnie się mała nerwowość za sprawą nieproszonych gości. Zachowaj jednak spokój ducha.

