3 znaki zodiaku, których życie poprawi się od 10 grudnia. Powód zaskakuje

Trygon Księżyca z Merkurym. Co przyniesie w astrologii?

Od wtorku 10 grudnia życie trzech znaków zodiaku może ulec poprawie. Wszystko zdaniem astrologów, ze względu na to, że odczujemy pomocną dłoń Księżyca w trygonie do Merkurego, która przypomina nam o zachowaniu równowagi.

Wydaje się, że szczególnie energię tę odczują trzy znaki zodiaku. Dla trzech znaków nadszedł czas zmian, aby oddalić się od punktu, w którym czujemy się źle i zaczynamy tracić postępy w realizacji naszych celów.

To, co się dzieje astrologicznie podczas trygonu Księżyca do Merkurego, daje okazję do zmiany stylu życia, a czasem nawet i do zmiany priorytetów. Ta zmiana wpływa wieloaspektowo na nasze życie. Obfitość zaczyna napływać i widzimy, że życie poprawia się, zmieniając od tego dnia.

Znaki zodiaku, które odczują wpływ trygonu. To istni wybrańcy

Barany, Lwy i Ryby czeka niemała niespodzianka 123RF/PICSEL

Pierwszym znakiem, który odczuje te kosmiczne wibracje, będzie Baran. Podczas grudniowego tranzytu Księżyca i Merkurego, sprawy będą toczyć się dla Barana wartko. To, czego chce zodiakalny Baran, nie jest związane ze stagnacją.

Zodiakalny Baran pragnie zmian, jest gotów poprzeć plany działaniem. To nie jest czas, kiedy może się odprężyć i czekać na pojawienie się kolejnego roku. Ten znak zodiaku powinien teraz działać prężnie, a zmiany wówczas ruszą z kopyta.

Trygon Księżyca z Merkurym to sytuacja, która popchnie cię do działania w zakresie, na którym ci zależy. Ten tranzyt tak dobrze współgra z osobowością ambitnego człowieka, czyli właśnie z energią Barana.

Energię Księżyca i Merkurego odczują także zodiakalne Lwy. Obecnie niektóre Lwy mogą spędzać trochę czasu samotnie, rozmyślając nad tym, co Twoim zdaniem jest planem na nowy rok. W związku z tymi oczekiwaniami, może pojawić się niepewność.

Może pojawić się wiele pomysłów na samodoskonalenie, co jest niewątpliwym plusem. Tranzyt Księżyca w trygonie do Merkurego działa na Lwy magicznie i inspiruje je do działania.

Zodiakalne Lwy mogą czuć nadzieję i wiarę w to, że to, co mają na myśli, na pewno się urzeczywistni. Lwy zobaczą, że nadchodzą wielkie i wspaniałe rzeczy. Z Księżycem w trygonie z Merkurym po swojej stronie, Lwy poczują, że teraz jest ten moment na realizację swoich planów.

Ostatnim znakiem, na jaki wpłynie trygon są Ryby. Trygon Księżyca z Merkurym nie tylko inspiruje Ryby, ale przypomina im, że zawsze czują się dobrze same ze sobą. W tym czasie Ryby wykorzystają wszystko, co w ich mocy, aby się rozwijać. To prowadzi do sukcesu i radykalnej poprawy w ich życiu.

To właśnie teraz zodiakalne Ryby chcą zmiany i czują się obecnie kimś, kto wie, że zmiana następuje tylko wtedy, gdy sam ją do niej doprowadzisz. Podczas trygonu Księżyca z Merkurym Ryby będą na dobrej drodze do sukcesu.

Znaki Zodiaku. Poznaj ich wady i zalety Interia.tv