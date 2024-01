Spis treści: 01 Aida Kosojan-Przybysz troszczy się o rozwój duchowy Polaków

02 Poruszające przesłanie wizjonerki

Aida Kosojan-Przybysz troszczy się o rozwój duchowy Polaków

Aida Kosojan-Przybysz to polska jasnowidząca, o ormiańskich korzeniach, która swoją karierę zaczynała od sceny muzycznej, a nie od przepowiedni.

Aida Kosojan-Przybysz opowiedziała o 2024 roku. Padły ważne słowa

Aida Kosojan-Przybysz podzieliła się ważnym przesłaniem. Chodzi o ostatnie dni roku

Wróżka Aida o tajemnicy nadchodzących miesięcy. "Każdy z nas ma swój zegar" Jej kariera potoczyła się jednak tak, jak chciał tego Wszechświat i obecnie Aida Kosojan-Przybysz zajmuje się szeroko pojętnym rozwojem duchowym i motywowaniem innych do tego rozwoju.

Niekiedy w swoich mediach społecznościowych dzieli się z internautami nie tylko przepowiedniami, ale też sentencjami, które mogą kogoś naprowadzić na odpowiednią drogę życiową.

Aida nierzadko porusza tematy ważne dla każdego człowieka, tematy uniwersalne, dlatego każdy, kto zajrzy na jej profil, znajdzie coś dla siebie.

Tym razem wizjonerka poruszyła kwestie niemal podstawowe dla człowieka, jakimi są odpuszczanie czegoś i wolność.

Poruszające przesłanie wizjonerki

Aida Kosojan-Przybysz w nowym nagraniu, na którym widnieją latające rybitwy na tle błękitnego nieba, podzieliła się z internautami pewnymi sentencjami w odniesieniu do życia człowieka, do tego, co w nim jest ważne:

"Odpuszczaj. Nie żałuj. Wolność to największa siła. To rozmach Twoich skrzydeł. To moc Twoich myśli. To lekkość Twojego ciała i duszy. Bądź wolny! Nie zamykaj się w przestrzeni żalu i rozczarowań. Przerwij pasmo zmartwień. Pozwól sobie na otwarcie nowych drzwi" - napisała niczym w formie wiersza Aida Kosojan-Przybysz.

Metafora drzwi, wrót i kluczy niezwykle często pojawia się w przesłaniach Aidy i tak było tym razem. W komentarzach pod pięknym nagraniem pojawiły się niemal od razu w momencie publikacji zdania fanów Aidy, jak utożsamiają się z tym, co napisała wróżka.

Trudno nie odnieść wrażenia, że wiele osób obserwujących poczynania Aidy Kosojan-Przybysz wręcz czeka na jej życiowe wskazówki.

