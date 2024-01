Świąteczne i sylwestrowe przygotowania mocno uszczupliły budżet niejednego z nas. Niektórzy odkują się jednak znacznie szybciej niż inni. Styczeń przyniesie im sporą ulgę w kwestii finansów. Gwiazdy sprzyjać będą szczególnie trzem znakom zodiaku.

Początek roku z dobrą passą w finansach

Nowy rok z powodzeniem rozpocznie między innymi zodiakalny Skorpion. Styczeń będzie powoli, jednak skutecznie prowadził go do poprawy sytuacji finansowej, już wkrótce mocno zasilając jego konto. Kluczem do sukcesu okaże się skupienie i systematyczność. Zwróć uwagę na przydzielane ci zadania, a kolejno słuchaj intuicji.

Osoby spod tego znaku zodiaku, które poszukują zatrudnienia, wraz z rozpoczęciem nowego roku mają szansę na podpisanie długoterminowej umowy. Pamiętaj przy tym, by zwracać uwagę na wszelkie prawne kruczki.

Zdjęcie Fortuna napłynie wraz z początkiem roku. Te znaki zodiaku mogą liczyć na zastrzyk gotówki / 123RF/PICSEL

Styczniowe niespodzianki od losu

Gwiazdy wraz z początkiem roku przyszykowały kilka niespodzianek również zodiakalnemu Strzelcowi. Mimo iż osoby spod tego znaku zodiaku tuż po świętach mocno narzekały na pustki na koncie, większość z nich szybko odbije się od finansowego dna.

W styczniu Strzelec z powodzeniem zakończy stare sprawy, które dotąd spędzały mu sen z powiek. W pracy na etacie na horyzoncie widać pozytywne zmiany. Osoby, które poszukują zatrudnienia powinny posłuchać swojej intuicji. Dobrze na tym wyjdą.

Energia napawająca do działania

Wszechświat w styczniu zachęci do działania również zodiakalnego Koziorożca. Ten, rozmawiając z ludźmi sukcesu, szybko poczuje, że sam chciałby zbudować własną markę. Niewykluczone, że wpadnie na świetny pomysł na własny biznes lub mocno zapunktuje u dotychczasowego szefa.

Koziorożce mogą na początku stycznia liczyć na kreatywne pomysły, dzięki którym pokonają własne lenistwo. Osoby spod tego znaku zodiaku, które poszukują pracy, powinny pilnować telefonu. Wkrótce dostaną bowiem upragniony wakat. W tym miesiącu warto zagrać na loterii. Fortuna czeka.

