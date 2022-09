Aida Kosojan-Przybysz, Ormianka urodzona w Gruzji. W Polsce mieszka od lat 90. - Wizjonerka, kompozytorka, wokalistka, autorka tekstów, felietonistka - tak mówi o sobie.

Jasnowidzka często podkreślała, że dar jasnowidzenia był przekazywany w jej rodzinie z pokolenia na pokolenie. Jak przyznała w jednym z wywiadów: - Od pokoleń wiemy, że widzimy więcej, czujemy więcej i przekazujemy. Nie jesteśmy tylko od razu tego świadomi.

Aida często dzieli się przemyśleniami, wskazówkami, wizjami na swoich profilach społecznościowych, które obserwuje tysiące osób. Jak ważne są to przekazy, możemy dowiedzieć się już z komentarzy, które fani umieszczają pod postami.

Pani słowa wnoszą w moje serce spokój

Dziękuję za mądrość, którą się Pani z nami dzieli

Dziękuje za wszystkie wpisy, sprawiają, że dni są przyjemniejsze z nadzieją na lepsze

Jasnowidzka Aida: "9 zajmuje szczytowe miejsce w paradzie cyfr"

Zdjęcie Aida daje ludziom siłę dzięki uniwersalnym przesłaniom / Mateusz Grochocki / East News

Ostatnio jasnowidzka Aida zdradziła w jednym ze swoich postów, co czeka na nas we wrześniu. Przyznała, że wrzesień, to miesiąc wyzwań. - Wrzesień, to czas wchodzenia na szczyty, na wędrówkę w górę pragnień i własnych możliwości - napisała Aida. Dodała także, że to właśnie 9 zajmuje szczytowe miejsce w paradzie cyfr, to prawdziwa góra".

Wielu potwierdza, że wrzesień jest faktycznie miesiącem dość specyficznym. - Oj, góra, góra ten wrzesień. W tym roku nawet nie muszę przyspieszać tempa, bo ono samo galopuje bez opamiętania... Taki czas...- skomentowała jedna z fanek. - Miesiąc, który prowadzi do wnętrza - dodała inna.

Wizjonerka zapowiedziała także, co czeka nas niebawem. Zauważa, że już 9 września "rozpocznie się proces podsumowania roku".

Przesłanie Aidy Kosojan - Przybysz: "Chłoń piękno"

Aida podała kilka wskazówek, jak się przygotować, jak zachować we wskazanym czasie. Na co powinniśmy zwrócić uwagę po 9 września i co powinno stać się w naszym życiu ważne?

- Nie przyspieszaj tempa, nie próbuj gonić nikogo i niczego. Poczuj każdy stawiany przez siebie krok. Twoja stabilność to twoje poczucie bezpieczeństwa. Dbaj o równowagę wewnętrzną, a jednocześnie podziwiaj i chłoń piękno płynące z zewnątrz. Żyj - czytamy we wpisie.

Dla wielu to cenne rady dają spokój i ukojenie. "Uspokoiłam się bardzo, miłe słowa", "Dziękuję za ten post" - czytamy w komentarzach.

