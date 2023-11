Aida Kosojan-Przybysz to postać, której wielu Polakom nie trzeba przedstawiać. Urodzona w południowo-zachodniej Gruzji w rodzinie śpiewaka operowego i fryzjerki. Po ojcu Aida odziedziczyła piękny głos, który otworzył jej drzwi do muzycznej kariery. Po babci zaś - dar jasnowidzenia, który zapewnił jej sławę i poważanie, również w tej niezwykłej, znajdującej się na pograniczu wiary i nauki dziedzinie.

Aida Kosojan-Przybysz jako wizjonerka, stała się znana za sprawą charakterystycznej wizji, której doznała na krótko przed wybuchem pandemii. Zbliżający się 2020 rok nazwała wtedy "rokiem maski", co później zostało zinterpretowane jako zapowiedź masowych zachorowań na Covid-19 i towarzyszących im obostrzeń sanitarnych.

"Dzień wyjątkowych spotkań"

Aida dużą część swojej aktywności poświęca również samorozwojowi i dbałości o równowagę emocjonalną. W mediach społecznościowych regularnie dzieli się sentencjami i przesłaniami, które pomagają jej fanom mądrze przeżywać kolejne miesiące. Jej słowa czasem odnoszą się do bieżących, społeczno-politycznych wydarzeń, czasem do wyjątkowych, świątecznych dni, czasem zaś, do dat istotnych z punktu widzenia astrologii.

W swoim ostatnim poście Aida kilka słów poświęca pierwszej sobocie listopada, nazywając ją "dniem wyjątkowych spotkań". "Dzień wyjątkowych spotkań, tych zamierzonych i niezamierzonych. Dzień wyjątkowych spojrzeń. Dzień słów, które na długo utkwią w twojej pamięci. Dzień nowych emocji i myśli, które wskażą tobie na nowe drzwi, które do tej pory były dla ciebie zamknięte, albo niewidzialne" - napisała na Instagramie.

Wizjonerka cały listopad nazywa "miesiącem drugiej szansy". Radzi, by w przedostatnim miesiącu roku dać sobie czas na chwilę spokoju, wyciszenie, uważne myślenie i słuchanie. "Stres i gwałtowna reakcja mogą zatrzasnąć drzwi z kluczem w środku" - ostrzega.