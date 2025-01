Aida znów apeluje do fanów: "W każdym z nas jest niemy krzyk"

Aida Kosojan-Przybysz, najsłynniejsza polska jasnowidzka opublikowała na Instagramie nowy wpis, w którym zamieściła apel do fanów. Aida podjęła ważny temat bólu i skłoniła swoich obserwatorów do przemyśleń. "Jakie to piękne i prawdziwe" - piszą.