Wśród całego kosmicznego, pozornego galimatiasu, ważną, a nawet kluczową rolę pełnią węzły księżycowe . Wskazują one na ścieżkę ewolucji duchowej i karmicznej, jaką każdy z nas według astrologii ma do przejścia i przerobienia ważnych życiowych lekcji podczas każdego z wcieleń.

Węzły księżycowe to dwa przeciwległe punkty na ekliptyce, gdzie orbita Księżyca przecina orbitę Słońca. Węzeł Północny, który jest także zwany Głową Smoka , wskazuje na to, dokąd zmierzamy, czyli na nasze przyszłe lekcje i potencjały.

Zaś Węzeł Południowy, czyli Ogon Smoka , reprezentuje przeszłość, karmiczne obciążenia i to, co powinniśmy zostawić za sobą.

12 stycznia 2025 roku miało miejsce niezwykle istotne wydarzenie astrologiczne: w tym dniu Węzły Księżycowe zmieniły swoje położenie . Węzeł Północny przeszedł z 0° Barana do znaku Ryb, a Węzeł Południowy z 0° Wagi do znaku Panny.

Przejście węzłów do znaków Panny i Ryb przynosi zmianę energii i powiew nowej wibracji. Co to dokładnie jednak oznacza?

Ta zmiana, która nastąpiła już 12 stycznia, rozpoczęła okres, w którym ludzkość będzie musiała połączyć duchowość z codziennością. Na poziomie globalnym może to oznaczać zmiany w podejściu do wielu społecznych spraw. Przejście od analitycznej energii Panny do intuicyjnych Ryb jest zachętą do porzucenia przesadnej kontroli na rzecz zaufania i wewnętrznego spokoju.