Spis treści: 01 Numerologia w związku. Jak obliczyć, czy do siebie pasujemy?

02 Numerologiczna 1 - jaka to para?

03 Numerologiczna 2 - jaka to para?

04 Numerologiczna 3 - jaka to para?

05 Numerologiczna 4 - jaka to para?

06 Numerologiczna 5 - jaka to para?

07 Numerologiczna 6 - jaka to para?

08 Numerologiczna 7 - jaka to para?

09 Numerologiczna 8 - jaka to para?

10 Numerologiczna 9 - jaka to para?

11 Numerologia - kto do ciebie najbardziej pasuje?

Najczęściej praktykowana dziś numerologia opiera się na naukach starożytnego greckiego filozofa Pitagorasa. Pitagoras był genialnym matematykiem, ale nie interesowały go tylko rozwiązania ilościowe. Wierzył, że świat fizyczny jest połączeniem energetycznych wibracji liczb i opracował system, który odpowiadał literom z liczbami całkowitymi.

Praktyka ta była badaniem połączeń numerycznych - przekonania, że wszystko jest wyrównane przez siły niefizyczne, najlepiej artykułowane za pomocą liczb.

Spokojnie, nie musisz być matematykiem, aby zgłębić tajemnice numerologii. Wszystko, czego potrzeba, aby zacząć odkrywać mistyczne właściwości liczb, to długopis, papier i jakaś super prosta arytmetyka (lub najprostszy kalkulator).

Oczywiście pokazujemy prostą drogę, ale numerologia to wiele niuansów, wiele zmiennych. Dziś proste równanie. Dobrej zabawy!

Numerologia w związku. Jak obliczyć, czy do siebie pasujemy?

Obliczenie waszej wspólnej numerologicznej liczby jest banalnie proste. Wystarczy zsumować wszystkie cyfry z daty urodzenia każdego z was, a później sumować wasze dwa wyniki i gotowe.

Ważne - ostateczny wynik musi być jednocyfrowy.

Przykład:

Maria urodziła się 4.05.1978 r.

Jan urodził się 28.12.1976 r.

Obliczenia powinny wyglądać następująco:

Maria: 4+5+1+9+7+8=34 3+4=7 Liczba Marii to 7

Liczba Marii to Jan: 2+8+1+2+1+9+7+6=36 3+6=9 Liczba Jana to 9

Numerologia par - co można wyczytać z liczb?

Zdjęcie Numerologia par - na co wskazuje? / 123RF/PICSEL

Numerologiczna 1 - jaka to para?

Para spod numerologicznej jedynki działa ramię w ramię. Zawsze jesteście razem, mówicie jednym głosem i razem macie ogromną siłę sprawczą. Siła numerologicznej jedynki to niestety nie tylko moc w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To też silne emocje, nie zawsze te miłe w odczuciu. Napięcia, konflikty, nieporozumienia - to wszystko też dotyczy waszego związku. Kompromis to słowo, które powinniście sobie powiesić nad stołem w kuchni. Nie zawsze trzeba być liderem. Pracy jest dużo, ale jest warta świeczki. Prawdziwa miłość i dobry związek to prawdziwe skarby.

Numerologiczna 2 - jaka to para?

Spijanie sobie z dzióbków i słodkie słówka? To nie wasz styl. Razem jesteście mocni, myślicie realistycznie, działacie zdecydowanie. Macie wspólny cel - jest nim wasz związek i dzielnie pracujecie nad sukcesem tego "projektu". Taka para jest skazana na sukces nie tylko w miłości, pomyślcie nad jakimś wspólnym biznesem. Pieniądze są dla was ważne i to one mogą stać się przyczyną ewentualnych konfliktów.

Numerologiczna 3 - jaka to para?

Tym, co z całą pewnością wam nie grozi, jest nuda. Numerologiczna trójka wiąże się bowiem z przygodą i... niestałością w uczuciach. Żeby ten związek przetrwał musi być oparty na solidnym fundamencie, najlepiej na przyjaźni i bliskości. Namiętność to nie jest dobry budulec. Oczywiście jest ważna, ale w tej konfiguracji to za mało. Wg numerologii to najtrudniejsze połączenie.

Numerologiczna 4 - jaka to para?

W przeciwieństwie do pary spod numerologicznej dwójki, której priorytetem jest dobrobyt, wy stawiacie na bliskość. Rozwój duchowy, uważność - to wasza bajka. Od waszej dwójki bije prawdziwe ciepło. Uważajcie jednak, żeby w tym ciepełku za bardzo się nie zapomnieć. Inne rzeczy też są ważne.

Numerologiczna 5 - jaka to para?

O rany, ile u was się dzieje! Moglibyście swoim życiem obdzielić kilka par. Namiętność, ogień pożądania, niesamowite wręcz przyciąganie. Super! Ale uważajcie, żeby to wszystko cały czas było o was jako parze, a nie o was - każdym z osobna. Inaczej nie unikniecie konfliktów.

Zdjęcie Bije od was blask. Moglibyście swoim życiem obdzielić kilka par / 123RF/PICSEL

Numerologiczna 6 - jaka to para?

Jesteście doskonałym przykładem harmonijnego związku. Zawsze dla siebie, niezależnie od sytuacji możecie na sobie nawzajem polegać. Numerologiczna szóstka gwarantuje związkom trwałość i spokój. To liczba związków długotrwałych, w których partnerzy są świadomi mijającego czasu i wraz z nim przemijającej młodzieńczej namiętności. Związek zbudowany na silnym fundamencie zaufania i przyjaźni przetrwa wiele.

Numerologiczna 7 - jaka to para?

Bardzo zgodna z was para. Potraficie się dogadać i rozwiązać bezproblemowo niemal każdy konflikt. Coś niesamowitego, naprawdę. Wygląda na to, że... jesteście dla siebie stworzeni.

Numerologiczna 8 - jaka to para?

Tutaj mamy do czynienia z sytuacją dość nietypową. Z jednej strony wzajemne przyciąganie, a z drugiej nawzajem się popychacie do działania. To niezbyt bezpieczna sytuacja, takie huśtawki i "dobre rady" mogą w końcu doprowadzić do niezadowolenia i konfliktów.

Numerologiczna 9 - jaka to para?

Jesteście parą, która jeśli czuje się bezpiecznie finansowo, to poradzi sobie ze wszystkim. A ponieważ pieniądze to trudny temat, może się okazać, że staną się gwoździem do trumny waszego związku.

Numerologia - kto do ciebie najbardziej pasuje?

Skoro już obliczyłeś swoją numerologiczną liczbę, sprawdź, jaki wg numerologii jesteś i kto w związku z tym do ciebie najbardziej pasuje.

Numerologiczna 1 - Dla ciebie więcej znaczy lepiej. Przyciągasz ludzi swoją pewnością siebie i charyzmą. Łatwo nawiązujesz przyjaźnie, ale tak naprawdę nie lubisz, gdy są zbyt blisko. Wolisz mieć szeroki krąg przypadkowych przyjaciół niż garstkę super-bliskich przyjaciół. W miłości możesz być spontaniczny i uparty. Lubisz być podziwiany, a jeśli czujesz, że nie jesteś dla obiektu swoich uczuć kimś najważniejszym na świecie - wchodzisz w to całym sobą.

Dobrze dogadasz się z 1, 2, 5 i 9.

Numerologiczna 2 - Pragniesz intensywności i bliskości. Im ściślejsza więź, tym lepiej. Musisz czuć się fizycznie i emocjonalnie blisko swoich partnerów i lubisz wszystkie tradycyjne przejawy romansu i związków. Jesteś super empatyczny i opiekuńczy, ale także bardzo wrażliwy. Wycofujesz się w głąb siebie, jeśli czujesz się niepewnie.

Dobrze dogadasz się z 2, 4, 6 i 8.

Numerologiczna 3 - Jesteś artystą i duszą towarzystwa. To ty jesteś stroną uwodzącą. Podboje przychodzą ci (i odchodzą...) łatwo. Nie lubisz być przywiązany i zawsze szukasz interesującej nowej osoby, z którą możesz się związać. Lubisz nowości.

Dobrze dogadasz się z 1, 5, 7 i 8.

Numerologiczna 4 - Jesteś praktyczny, zdyscyplinowany i konsekwentny. Lubisz porządek i organizację, nawet w najbliższych związkach. Spokój i harmonia są dla ciebie bardzo ważne, unikasz dram i konfliktów. Czasami jednak tęsknisz za namiętnością i jeśli do związku wkrada się nuda, potrafisz temu zaradzić.

Dobrze dogadasz się z 2, 4, 6 i 8.

Numerologiczna 5 - Różnorodność to twoja kocimiętka. Jesteś intelektualny, dowcipny i ostry. Ludzie chcą spędzać z tobą czas, co jest akurat dobre, ponieważ łatwo się nudzisz. Potrzebujesz partnera, który może cię zabawiać, który da radę nadążać za tobą, dawać ci przestrzeń i nie oczekiwać, że będziesz dostępny 24/7.

Dobrze dogadasz się z 1, 5, 8 i 9.

Numerologiczna 6 - Jesteś zadowolony z ludzi, niechętny angażowaniu się w jakiekolwiek konflikty. Jesteś wyluzowany i lubisz, żeby twoje relacje były spokojne i zrównoważone. Priorytetowo traktujesz swoje przyjaźnie i lubisz być w stabilnych i długoterminowych związkach, budując razem szczęśliwe gniazdko, w którym czujesz się bezpiecznie.

Dobrze dogadasz się z 2, 4, 6 i 8.

Numerologiczna 7 - Jesteś trochę marzycielem, ale twoja żywa, romantyczna wyobraźnia może powodować problemy w związkach, ponieważ pielęgnujesz wyidealizowane i perfekcjonistyczne wizje miłości. Jesteś czarująca i wrażliwa, i łatwo się zakochujesz... To utrzymywanie relacji powoduje bóle głowy. Rzeczy wydają się lepsze w twojej wyobraźni niż w prawdziwym życiu. Tak.

Dobrze dogadasz się z 3, 5, 7 i 9.

Numerologiczna 8- Jesteś silnym graczem: zdecydowanym, kontrolującym, zmotywowanym i zorganizowanym. Możesz być nieco apodyktyczny w związkach, ponieważ lubisz, żeby wszystko było po twojemu. Wyluzuj trochę. Zaufanie jest niezbędne - musisz czuć, że twój partner jest z tobą na serio, inaczej zwariujesz.

Dobrze dogadasz się z 2, 3, 4 i 6.

Numerologiczna 9 - Wolny duch! Jesteś przyjazny i niefrasobliwy, masz duży krąg przyjaciół i znajomych. Rzadko jednak jesteś w jednym miejscu przez dłuższy czas, co może sprawić, że zaangażowanie się w związek może być dla ciebie problemem. Nienawidzisz być przywiązany. Lubisz wędrować i odkrywać. Ale z równie kreatywnym i swobodnym partnerem możesz być szczęśliwy.

Dobrze dogadasz się z 1, 2, 5 i 7.