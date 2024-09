Ma występować w różnych kolorach i to, jak ona wygląda, świadczy o jej właścicielu. W przypadku ludzi odzwierciedla myśli, emocje, samopoczucie. Niektórzy są zdania, że można ją zobaczyć, ale należy posiadać do tego dar. Aurę można też odczuwać i ma się to odbywać często, lecz tłumienie naszej intuicji powoduje, że nie możemy jej odczuć. Aury u niektórych jednak są tak silne i wyjątkowe, a co ciekawe - powiązane są ze znakiem zodiaku - że nie sposób ich nie odczuć.